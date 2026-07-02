Dopo il gran caldo arriva il maltempo sull'Italia oggi. La Protezione civile ha diramato per oggi giovedì 2 luglio l’allerta rossa in Veneto e arancione per l'Emilia Romagna, ma la situazione è a rischio su buona parte del Paese. Sono infatti previsti temporali, grandinate e forte vento.

Sono stati circa 390 gli interventi dei Vigili del fuoco in Veneto dalle 18 di ieri 1 luglio e per tutta la notte. La maggior parte degli interventi ha riguardato il taglio e la rimozione di rami e alberi pericolanti, oltre alla messa in sicurezza di pali pericolanti a seguito delle forti raffiche di vento che hanno interessato tutte le sette province venete.

Alberi sradicati e tre incendi causati da fulmini in Friuli Venezia Giulia dove il maltempo ha causato notevoli disagi: temporali e vento forte da nord-ovest hanno interessato principalmente la pianura e la costa, con piogge brevi ma intense tra il basso pordenonese e la bassa udinese. Un ondata di maltempo che ha provocato un abbassamento sensibile delle temperature con la Bora che ha sferzato la costa.

Il bollettino della protezione civile

Oltre all'allerta rossa in Veneto per rischio idrogeologico e temporali, in Emilia Romagna l'allerta è arancione sempre per rischio temporali. L'allerta è invece gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria.