Dopo settimane di caldo intenso e afa, il meteo sull'Italia cambia volto: da oggi, domenica 16 agosto, arrivano i primi temporali, mentre da lunedì 17 è attesa una fase di maltempo più organizzata, accompagnata da un graduale calo delle temperature. La vera svolta è prevista nella seconda parte della settimana, quando una nuova perturbazione atlantica potrebbe portare forti precipitazioni soprattutto al Centro-Nord e mettere fine alla lunga fase di caldo opprimente.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it conferma che la giornata di domenica segnerà una prima svolta a livello emisferico con l'arrivo dei temporali su Alpi, Prealpi e vicine pianure del Nord. I rovesci si estenderanno nelle ore pomeridiane anche ai rilievi del Centro-Sud. Sul resto del Paese invece avremo ancora maggiori schiarite con temperature sopra le medie climatiche di riferimento.

La vera svolta è attesa per la prossima settimana quando è previsto il passaggio di due perturbazioni. La prima si concretizzerà subito Lunedì 17 Agosto, colpendo inizialmente il Nord Italia. L'ingresso di aria più fresca in quota, scontrandosi con la massiccia energia termica accumulata in queste settimane di canicola, innescherà contrasti termici esasperati. Si profilano dunque temporali anche di forte intensità, in particolare su Liguria di Levante, Alpi, Prealpi e sulle vicine aree pianeggianti di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Le precipitazioni poi raggiungeranno entro la sera anche parte del Centro-Sud. Passata questa sfuriata, l'atmosfera ci concederà una pausa tra Martedì e Mercoledì. Il sole tornerà a dominare la scena regalando ampie schiarite, ma in un contesto climatico decisamente più gradevole: le temperature subiranno un calo generale, assestandosi su valori finalmente in linea con le medie stagionali, lontani dagli estremi dell'ultimo periodo.

Ma la tregua durerà poco. Gli ultimi aggiornamenti confermano per la seconda parte di settimana uno scenario ancora più movimentato: un secondo affondo atlantico, che si preannuncia particolarmente incisivo e ben organizzato, raggiungerà l'Italia a partire da giovedì 20 Agosto.

Questa profonda struttura depressionaria sferrerà un colpo da KO all'anticiclone africano. Si prevedono nuovi forti temporali diffusi specie al Centro-Nord e, soprattutto, un calo delle temperature capace di spazzare via definitivamente il caldo opprimente che ci ha accompagnato fino a oggi.

Insomma, dalla prossima settimana assisteremo a una decisa svolta a livello emisferico, con il ritorno in delle correnti perturbate. Non aspettiamoci la fine dell’Estate, anzi, la stagione proseguirà successivamente ancora senza particolari problemi (a parte i forti, ma localizzati temporali) ma con temperature questa volta più consone al periodo e alle nostre latitudini.

NEL DETTAGLIO

Domenica 16. Al Nord: sole e caldo, ma temporali su Alpi, Prealpi e locali in pianura. Al Centro: sole e caldo, qualche acquazzone sui monti. Al Sud: sole prevalente.

Lunedì 17. Al Nord: temporali specie su est Lombardia e Nordest. Al Centro: possibili acquazzoni. Al Sud: soleggiato, locali piogge sui monti.

Martedì 18. Al Nord: soleggiato. Al Centro: sole, instabile su Appennini e zone vicine. Al Sud: temporali sui rilievi, sole altrove.

Tendenza: mercoledì prevalenza di tempo stabile, poi arriva una perturbazione atlantica