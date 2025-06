La Fauci (Confsal): "Denatalità fenomeno pervasivo, ripensare sistema Paese"

“Il problema del calo demografico è un problema nato negli anni passati con politiche sbagliate. È probabilmente dal 2014 che il fenomeno della denatalità ha creato una serie di concause e ormai è talmente pervasivo nel nostro tessuto sociale che va a toccare molti livelli”. Così Rosalba La Fauci, vicesegretaria generale Confsal, al convegno 'Demografia, un patto tra generazioni' oggi al Palazzo dell'Informazione, sede di Adnkronos.

“Il problema non è solo lo spopolamento - sottolinea - parliamo di desertificazione bancaria, di assenza di servizi, di uffici postali che stanno chiudendo. Dobbiamo ripensare il sistema paese, il mondo è cambiato e se non ci sono le condizioni di una vita autonoma viene meno la capacità di progettare e quindi anche la genitorialità". Per La Fauci è necessario “sedersi attorno a un tavolo, perché il tema è trasversale. Serve un cambio di paradigma della società che coinvolga il mercato del lavoro, serve che lo Stato faccia la sua parte, così come devono farlo le imprese”.