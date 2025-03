Ladisa, nel 2024 previsto utile +35% a 1,6 milioni, ricavi +7% a 195 milioni

Ladisa Srl, una delle realtà più consolidate nel settore della ristorazione collettiva e distribuzione di derrate alimentare, ha reso noti i suoi risultati economico-finanziari previsionali relativi all’esercizio 2024, confermando una crescita robusta e una solida posizione sul mercato. Secondo le previsioni, i ricavi dell'azienda per l’anno 2024 toccheranno i 195 milioni di euro, segnando un incremento del 7% rispetto al precedente esercizio. Un dato che testimonia la continua espansione di Ladisa e la sua capacità di adattarsi e crescere in un panorama economico in continua evoluzione. L'Ebitda, che si attesta a 10 milioni di euro, è un ulteriore indicatore della solidità dell’azienda, così come l’utile netto, che si prevede raggiunga 1,6 milioni di euro, con un sensibile incremento del 35% rispetto allo scorso anno. La Pfn mostra un miglioramento di circa 5 milioni di euro, attestandosi ad un valore pari a 23 milioni di euro. Questi risultati positivi confermano l’efficacia delle strategie adottate dalla società, con una gestione oculata delle risorse e un’attenzione costante alla qualità del servizio offerto.

Uno degli aspetti più rilevanti del futuro di Ladisa è la sua strategia di crescita a medio-lungo termine. L’azienda prevede di raggiungere un fatturato complessivo di 350 milioni di euro nei prossimi tre anni, obiettivo ambizioso che si basa su una continua espansione del portafoglio clienti e su nuovi contratti di grande valore. Il portafoglio ordini di Ladisa si arricchisce di contratti di grande prestigio, che ne testimoniano la solidità e l’affidabilità. Tra i clienti di punta figurano il Ministero della Difesa, con un valore contrattuale complessivo di ben 165 milioni di euro, e una recente aggiudicazione con il Ministero dell’Interno per un valore di 14 milioni di euro. Questi contratti non solo confermano la capacità di Ladisa di lavorare con enti pubblici di primo piano, ma rappresentano anche un importante segnale di fiducia nelle competenze e nell’affidabilità dell'azienda.

Con questi numeri, Ladisa si conferma come una delle principali realtà nel suo settore, con una visione chiara e obiettivi ambiziosi per il futuro. La crescita continua, unita alla solidità dei contratti acquisiti e alla gestione efficace delle risorse, fa presagire un futuro promettente per l’azienda, che si prepara a consolidare e ampliare la sua presenza sul mercato nazionale ed internazionale. La solidità economica e l’affermarsi come partner privilegiato di enti pubblici di prestigio sono i fondamenti su cui Ladisa S.r.l. costruirà la sua crescita nei prossimi anni, mirando a un continuo rafforzamento della propria posizione competitiva nel panorama delle imprese italiane.