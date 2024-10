Lavoro, Celltrion Healthcare Italia riceve la certificazione per la Parità di Genere

Il riconoscimento conferma l’impegno e le politiche attuate dall’azienda in favore della creazione di un contesto lavorativo equo e inclusivo, improntato ai principi del rispetto reciproco, della meritocrazia e della non discriminazione quale parte integrante della cultura aziendale

Celltrion Healthcare Italia, la filiale italiana della multinazionale sudcoreana specializzata nella ricerca e sviluppo di farmaci biosimilari e terapie innovative, ha ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la Parità di Genere. Il riconoscimento conferma l’impegno e le politiche attuate dall’azienda in favore della creazione di un contesto lavorativo equo e inclusivo, improntato ai principi del rispetto reciproco, della meritocrazia e della non discriminazione quale parte integrante della cultura aziendale.

La certificazione - ottenuta attraverso l’attività di audit condotta dalla società “SI Cert” - è frutto di un percorso consolidatosi nel tempo, che ha portato l’azienda ad avere il 55% dei dipendenti donna e una presenza femminile anche in ruoli di responsabilità. L’affermazione del gender balance è uno dei risultati dell’adozione di politiche di HR volte a promuovere il benessere dei dipendenti, per esempio attraverso iniziative a sostegno della genitorialità e un modello di lavoro flessibile che riconosce il valore della conciliazione dei tempi vita-lavoro.

“La certificazione per la Parità di Genere è il risultato di un percorso che abbiamo intrapreso in modo del tutto naturale e che riflette il mindset equo e inclusivo della nostra azienda, orientato a promuovere la partecipazione, i talenti e la valorizzazione di ogni Persona per il contributo che è in grado di offrire, senza distinzioni di genere, età, identità o etnia”, ha dichiarato Enrico Lucchini, responsabile risorse umane di Celltrion Healthcare Italia. “L’equità è perseguita a tutti i livelli dell’organizzazione, garantendo pari opportunità sia di inserimento che di avanzamento nella carriera, e muove dalla volontà di creare un ambiente di lavoro sereno e collaborativo: un luogo di inclusione, scambio e crescita per tutti, libero da ogni forma di pregiudizio”, ha continuato.

Coerentemente con la cultura e le policy aziendali ispirate ai valori di diversity & inclusion, Celltrion Healthcare Italia ha inoltre deciso di implementare una piattaforma per suggerimenti e segnalazioni in modalità anonima e un percorso di Formazione ad hoc rivolto a tutti i dipendenti, dedicato ai temi dell’equità sociale e della valorizzazione delle differenze, in linea con gli obiettivi esg.

“Continueremo a lavorare in questa direzione - ha concluso Lucchini - affinché i principi di diversity & inclusion siano sempre più al centro della vita aziendale. Con questo impegno guardiamo al futuro, per proseguire nel nostro percorso di crescita inclusiva e sostenibile”.