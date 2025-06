“Bisogna regolare il lavoro precario in modo che i giovani non restino intrappolati a vita in una precarietà che distrugge al loro famiglia”. Lo ha detto all’Adnkronos Maria Cecilia Guerra del Partito Democratico, a margine del panel ‘Le politiche pubbliche e gli investimenti necessari’, durante l’incontro ‘Demografia, un patto fra generazioni’. Un evento che fa parte del ciclo di appuntamenti Adnkronos QA.