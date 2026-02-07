L’eccellenza del whisky italiano trionfa a Londra, doppio oro per Strada Ferrata ai World Whiskies Awards

La distilleria Strada Ferrata di Seregno annuncia con orgoglio la conquista di due Medaglie d'Oro e del titolo di Category Winner al prestigioso concorso World Whiskies Awards 2026 di Londra.

Alla sua prima partecipazione assoluta a uno dei più importanti palcoscenici mondiali dedicati al whisky e ai distillati, la distilleria brianzola ha ottenuto il massimo riconoscimento in due delle categorie più prestigiose:

“E’ davvero una soddisfazione immensa ricevere questi riconoscimenti con i nostri primi imbottigliamenti” – le parole di Stefano Zanetto, Direttore Generale di Strada Ferrata - “Questi premi sono la testimonianza che la strada intrapresa da quando abbiamo avviato il progetto Strada Ferrata nel 2021 è quella giusta e sta iniziando a dare i primi frutti. Siamo convinti che l’Italian Single Malt Whisky rappresenti una importante novità nel panorama del Whisky e i nostri nuovi imbottigliamenti del 2026 ne saranno la prova, nel solco di quanto già fatto e oggi così prestigiosamente riconosciuto”.

Strada Ferrata è una distilleria artigianale di whisky che nasce nel 2019 in Brianza da un’idea imprenditoriale dei soci del birrificio Railroad di Seregno.

L’esperienza e le conoscenze apprese in quindici anni di produzione di birra, unito allo studio della nascita delle prime distillerie artigianali di whisky di orzo maltato negli Stati Uniti sono alla base dell’avventura imprenditoriale di Strada Ferrata. A dicembre 2023 il gruppo Illva Saronno Holding (già proprietari della distilleria Royal Oak in Irlanda e Sagamore negli USA) ha acquisito il 20% di Strada Ferrata.

L’attenzione sul fermentato di cereali (wash) derivata dalla lunga esperienza brassicola e dalla approfondita conoscenza di lieviti, malti e fermentazioni unita alla cura nel processo di distillazione e la ricerca di invecchiamenti che ottengano la migliore sintesi tra tradizione e innovazione sono gli ingredienti alla base dell’Italian Single Malt Whisky di Strada Ferrata.

Whisky italiano per l'azienda significa ''riscrivere le regole si sottolinea in una nota-a- e aprire la strada a un approccio radicalmente nuovo di fare e vivere la distillazione. Sfidare il pensiero comune e riportare l’attenzione su un wash di altissima qualità, per dare origine a eccellenti whisky invecchiati, che hanno carattere italiano per gusto, creatività e materie prime di alta qualità''.