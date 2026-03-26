Lega Navale Italiana, ultimi preparativi per XI edizione della ScheriaCup24

Manca meno di un mese alla partenza dell’XI edizione della ScheriaCup24, l’originale regata di 24 ore organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Isola d’Ischia nel weekend 25-26 aprile. L’obiettivo dei regatanti è percorrere il maggior numero possibile di miglia intorno all’Isola d’Ischia, in una sorta di “velodromo”, un circuito dove la strada è il mare.

La partenza della regata sarà posizionata nelle acque antistanti il porto di Forio d’Ischia e il percorso si articolerà in un giro a forma di '8' tra le isole di Ischia e Procida, girando delle boe posizionate davanti a Monte di Procida. Il primo giro terminerà con il passaggio al cancello di Forio e la sua lunghezza è di circa 30 miglia. Successivamente si continuerà la regata effettuando ripetuti giri intorno all'Isola d'Ischia con l'obiettivo di percorrere il maggior numero di miglia nelle 24 ore. Confermata anche quest’anno la ScheriaCupXS: il primo giro della regata, che si concluderà con l'arrivo al cancello di Forio, costituirà infatti un trofeo indipendente. Tale regata sarà aperta a tutte le imbarcazioni partecipanti a ScheriaCup24 e potranno parteciparvi anche imbarcazioni minialtura, per le quali è previsto un tempo limite di 8 ore.

Tra gli appuntamenti a terra, domenica 26 aprile alle ore 11.00 verrà presentata a Forio d’Ischia la campagna nazionale della Lega Navale Italiana “Mare di Legalità”, salpata da Ostia il 28 giugno 2024 alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il progetto impiega per finalità di pubblico interesse barche a vela confiscate alla criminalità organizzata, intitolate dalla LNI alla memoria di vittime di mafia e organizzazioni terroristiche: un importante momento di riflessione sull'uso di beni sottratti al malaffare diventati oggi simbolo di legalità, impegno e inclusione sociale, al servizio di attività sportive, sociali, culturali e di protezione ambientale.

Dallo scorso anno è attivo un gemellaggio con la “24 ore di San Marino”, regata gemella organizzata dallo Yachting Club San Marino (6-7 giugno 2026) e, dall’edizione 2026, entrano a far parte del Comitato d’Onore della ScheriaCup24 autorità istituzionali del mondo del mare quali il Presidente nazionale della Lega Navale Italiana, l’ammiraglio di squadra (r) Donato Marzano, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto e il Presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre.

"La ScheriaCup24 raggiunge quest'anno un traguardo di maturità straordinario — afferma Giovannangelo De Angelis, Presidente della Lega Navale Italiana Sezione di Isola d’Ischia — L'ingresso nel Comitato d’Onore delle massime autorità della Marina Militare, della Lega Navale e della FIV non è solo un motivo di orgoglio per la nostra Sezione, ma è il riconoscimento del valore sportivo e simbolico che questa regata ha saputo costruire nel tempo. Ischia si conferma ancora una volta una capitale della vela d'altura, capace di unire l'agonismo delle 24 ore alla bellezza unica delle nostre coste”. "Oltre alla sfida sportiva — aggiunge il Vicepresidente della LNI ischitana, Filippo D’Arrigo —, questa edizione si arricchisce di un profondo valore sociale grazie alla campagna Mare di Legalità, il messaggio più potente che la Lega Navale possa lanciare. Insieme al nuovo gemellaggio con San Marino, stiamo rendendo la ScheriaCup un ponte che collega sport, solidarietà e rispetto per il mare, andando ben oltre i confini del campo di gara".

L’XI edizione della ScheriaCup24 è inserita nel calendario di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 e gode del patrocinio della Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana, di Marina Militare, Città metropolitana di Napoli, Comitato CONI Campania, Panathlon International Distretto Italia, Comune di Forio, Comune di Lacco Ameno, Comune di Bacoli, Comune di Barano, Comune di Ischia, Comune di Procida, Comune di Serrara Fontana.