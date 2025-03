LetExpo: Carrano (Infogestweb), ‘Occasione per raccontare nostra attività settore trasporto’

“Essere qui è anzitutto un'opportunità di parlare e di raccontare la nostra attività con e per l'autotrasporto e il trasporto in generale. Noi siamo un'azienda vocata alla tecnologia, che produce e offre al settore del trasporto”. Sono le parole di Claudio Carrano, amministratore delegato di Infogestweb Golia, in occasione della quarta edizione di LetExpo - Logistics Eco Transport, il grande evento fieristico per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, in svolgimento a Veronafiere dall’11 al 14 marzo 2025.