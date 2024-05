Lidl Italia supera i 7 miliardi di valore aggiunto, lo 0,4% del Pil italiano

Con ricavi per 6,7 miliardi di euro nel 2022, un tasso di crescita medio annuo composto del +9,1%, nettamente superiore alla media di settore, un contributo al Pil di €7,2 miliardi di euro, pari a circa lo 0,4% del PIL del Paese, e 22 mila dipendenti di 100 nazionalità diverse al 2024, Lidl Italia prosegue il suo percorso di crescita costante tenendo al centro le persone. L’impatto economico e sociale dell’insegna della grande distribuzione organizzata è stato al centro dell’evento organizzato all’interno della Glass House di Villa Necchi Campiglio, nel cuore di Milano, durante il quale è stato presentato il ‘Bilancio di impatto socio-economico’, la cui realizzazione è stata affidata al primo think tank privato italiano, The European House - Ambrosetti. Alla presentazione del bilancio hanno partecipato Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia e Valerio De Molli, managing partner e Ceo di The European House - Ambrosetti.