L’Intelligenza Artificiale raccontata nei podcast di Poste Italiane

In collaborazione con TgPoste.it

L’Intelligenza Artificiale è l’insieme di tecnologie che stanno diventando protagoniste di ogni ambito della vita: definirla non è un compito semplice. È una tecnologia in costante evoluzione che si sviluppa a velocità esponenziale e sta trasformando ogni aspetto della società, dalla vita quotidiana al mondo del lavoro. Ed è proprio quest’ultima tecnologia che negli ultimi anni sta attirando l’attenzione del grande pubblico, grazie a piattaforme intuitive e fruibili anche da non addetti ai lavori. Per orientarci al meglio nel mondo dell’Ai generativa sono stati realizzati podcast e videopodcast in Lingua Italiana dei Segni con esperti dell’Artificial Intelligence Hub di Poste Italiane, che attraverso un’intervista ci introducono nell’affascinante mondo dell’Ai.

Il percorso di Educazione Digitale della Corporate University di Poste Italiane si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web, come podcast, giochi, infografiche, videopillole e videopodcast tradotti in Lingua Italiana dei Segni. Sui temi legati all’intelligenza artificiale sono disponibili infografiche che spaziano dall’Ai e disinformazione ai Deepfake e una sezione di videopodcast sottotitolati e tradotti in Lingua Italiana dei Segni.

Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e X attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.