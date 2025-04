Made in Italy, Maire riceve premio qualità Italia del Comitato Leonardo

Fabrizio Di Amato, Presidente e Fondatore di Maire, è stato insignito dal Comitato Leonardo del prestigioso Premio Qualità Italia, quale simbolo di eccellenza Made in Italy riconosciuta a livello internazionale e caratterizzata da visione imprenditoriale, propensione all’innovazione e impegno per la sostenibilità.

Il Gruppo rappresenta oggi un modello esemplare di come l’Italia sia in grado di coniugare innovazione, ricerca e tecnologie applicate. In particolare, a Maire viene riconosciuta l'eccellenza raggiunta nel settore dell'ingegneria industriale e della transizione energetica, grazie alla progettazione e realizzazione di infrastrutture tecnologicamente avanzate e sostenibili, un esempio virtuoso di imprenditoria capace di promuovere il Paese come protagonista autorevole e competitivo sullo scenario internazionale.

Comitato Leonardo associa oltre 160 personalità tra imprenditori, artisti, scienziati e uomini di cultura, desiderosi di condividere l’obiettivo di valorizzazione dell’Italia e della sua originalità attraverso la realizzazione di iniziative di alto profilo. La cerimonia di consegna del Premio si è svolta a Villa Madama nella Giornata Nazionale del Made in Italy, dedicata alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana e celebrata nel giorno dell’anniversario della nascita del genio Leonardo da Vinci.

"Sono profondamente onorato di ricevere questo prestigioso riconoscimento che vorrei idealmente estendere a tutte le persone di Maire che hanno reso possibile il nostro Progetto. L’impegno verso l'eccellenza e la sostenibilità è il motore del nostro Gruppo. Continueremo a innovare e a promuovere il valore del Made in Italy nel mondo", sottolinea Fabrizio Di Amato, presidente e Fondatore di Maire.