Made in Italy: resista Genovese, ‘feeling immediato con campagna Negroni’

“Il feeling con questa campagna - di Negroni - è stato immediato in quanto racconta di un prodotto, sicuramente, ma in realtà racconta un'emozione e una storia ed è un modo interessante di fare comunicazione: emozionare, raccontare dei valori sani che poi, ovviamente indirettamente, si riverberano sul marchio”. Così Paolo Genovese, regista e sceneggiatore, intervenendo, a Milano, alla presentazione della nuova campagna di comunicazione di Negroni, realizzata dall’agenzia Armando Testa con la regia dello stesso Genovese, regista e sceneggiatore di film campioni d'incasso come Perfetti sconosciuti e Follemente.