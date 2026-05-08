Manageritalia: il terziario vale il 58% dell'economia italiana, ma restano ritardi su digitale e produttività

Il settore terziario continua a rafforzare il proprio peso nell'economia italiana, arrivando a rappresentare il 58% del valore aggiunto nazionale, contro il 49% registrato a metà degli anni Novanta. È quanto emerge dal nuovo Osservatorio del Terziario presentato da Manageritalia a Roma, uno studio che analizza l'evoluzione dei servizi di mercato e le principali criticità strutturali del comparto. Secondo i dati dell'Osservatorio, tra il 2019 e il 2024 i servizi ICT sono cresciuti del 21%, mentre quelli professionali hanno registrato un incremento del 30%. In aumento anche l'export dei servizi, salito del 5,3% nel 2024, anche se ancora fortemente concentrato sul turismo e su pochi mercati internazionali.