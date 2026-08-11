Sulla possibile proroga dei controlli al confine con la sospensione Schengen per ora fissata fino al 15 agosto "vediamo cosa verrà fuori, perché non la politica ma diversi servizi segreti dicono che l'allarme a Ceuta non è finito". Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini. "Vediamo se Sanchez riuscirà a difendere i suoi confini non con le boe, perché ho visto le boe e fa ridere: difendere i confini d'Europa con le boe è una presa in giro", ha aggiunto, commentando le azioni del premier spagnolo. "Ne riparliamo dopo Ferragosto".