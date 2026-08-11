circle x black
Cerca nel sito
 

Salvini: "Su Schengen vediamo dopo Ferragosto, boe di Sanchez sono ridicole" - Video

11 agosto 2026 | 15.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sulla possibile proroga dei controlli al confine con la sospensione Schengen per ora fissata fino al 15 agosto "vediamo cosa verrà fuori, perché non la politica ma diversi servizi segreti dicono che l'allarme a Ceuta non è finito". Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini. "Vediamo se Sanchez riuscirà a difendere i suoi confini non con le boe, perché ho visto le boe e fa ridere: difendere i confini d'Europa con le boe è una presa in giro", ha aggiunto, commentando le azioni del premier spagnolo. "Ne riparliamo dopo Ferragosto".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
matteo salvini ceuta Sanchez migranti
Vedi anche
Etna, nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove: le immagini
Mercati volatili, frena il petrolio e si rafforza ancora l'oro - Video
Salvini: "Report avanti senza Ranucci? Sì, serve una pausa" - Video
A Roma 88enne sventa truffa del finto carabiniere, le immagini dell'arresto - Video
Margot Sikabonyi: "Derisa per le rughe? Io ne sono fiera, raccontano la mia storia" - Video
News to go
Caldo estremo sull'Italia fino a Ferragosto
Caso Ranucci, Lavitola lascia caserma carabinieri e viene condotto in carcere - Video
Delfini a pochi metri dalla riva in Romagna tra acrobazie e giochi d'acqua - Video
Mini riforma del bollo auto, le novità
Del Vecchio trova un accordo con Sara Soldati su affidamento figlia: "E' il meglio per la bambina"
Mercati cauti nella settimana di Ferragosto, petrolio in rialzo - Video
Attentato a Ranucci, Lavitola lascia la sua abitazione accompagnato dai carabinieri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza