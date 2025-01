Mef, Michelangelo, Campari e Renato Zero in nuova collezione numismatica

Dal genio di Michelangelo alla porta Santa del Giubileo, dalle scarpette rosse simbolo della lotta alla violenza sulle donne al Campari e all'Amerigo Vespucci, tra gli altri: è stata presentata nella Sala Ciampi del Mef la collezione numismatica 2025 della Repubblica Italiana, emessa dal ministero dell’Economia e coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Nella collezione la moneta dedicata ai 550 anni della nascita di Michelangelo; la celebrazione del Giubileo 2025 in un’opera che coniuga il valore artistico a un profondo significato spirituale; la moneta contro la violenza sulle donne che raffigura le scarpe rosse, simbolo della dignità e della determinazione, che si intrecciano con i cerchi della vita e gli splendidi versi di Alda Merini, per un messaggio di speranza e di rinascita; le monete dedicate alla conclusione del 'Giro del mondo 2023-2025 della Amerigo Vespucci'; ma anche un tributo alle automobili Lamborghini e a Campari, tra i brand iconici della storia del nostro Paese. Torna inoltre, e dopo la prima emissione dello scorso anno, la serie dedicata alla canzone italiana, con un uno tra i brani più amati nella storia della musica 'Il Cielo' di Renato Zero.

“Valorizzare questa tradizione significa non solo sostenere la nostra storia artigiana e industriale, ma anche creare nuove opportunità per i giovani e far crescere nuove professionalità. Vogliamo che le nostre monete siano un biglietto da visita per l'Italia nel mondo, un simbolo della nostra cultura, della nostra storia e della nostra creatività”, afferma Giancarlo Giorgetti nel corso dell'evento. “La collezione numismatica del 2025 - spiega il presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Perrone - racconta con orgoglio la storia, la cultura e il naturale slancio verso il futuro che caratterizzano il nostro Paese. Le 32 monete realizzate dai nostri maestri incisori sono un tributo al talento italiano e al suo successo nel mondo”.