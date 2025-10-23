Milano Cortina 2026, Lilly diventa sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali

È stato siglato l'accordo tra il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali e Lilly per promuovere, attraverso lo sport, la cultura della salute e del benessere. Con questa firma Lilly sostiene i Giochi di Milano Cortina 2026 in qualità di Sponsor ufficiale. L'accordo con la Fondazione Milano Cortina 2026 punta a valorizzare lo sport come paradigma di impegno e resilienza, con una visione che guarda oltre il traguardo, per promuovere una cultura di benessere e salute nell'ambito delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, in programma rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026.