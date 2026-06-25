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Mobilità, Bonollo (Anfia): "Servono più auto piccole e neutralità tecnologica"

'La transizione va resa sostenibile per famiglie, industria e mercato'

Giuseppe Bonollo - Ufficio Stampa
Giuseppe Bonollo - Ufficio Stampa
25 giugno 2026 | 10.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“I dati presentati evidenziano una sofferenza del mercato automobilistico, sia sul fronte delle immatricolazioni sia su quello dei consumatori. Uno degli aspetti più rilevanti è la progressiva perdita di peso delle vetture piccole rispetto a quelle di dimensioni maggiori, nonostante siano fondamentali per il potere d’acquisto delle famiglie, per la mobilità urbana e per la sostenibilità ambientale”. Lo dice Giuseppe Bonollo, vice presidente di Anfia, alla presentazione a Roma dell'edizione 2026 del sondaggio sulla mobilità degli italiani realizzata da Bain & Company in collaborazione con Aniasa, l’Associazione che rappresenta il settore dei servizi di mobilità.

“Questa situazione si riflette anche nelle discussioni in corso a livello europeo, dove si sta valutando l’introduzione di strumenti a sostegno delle piccole vetture. Allo stesso tempo è importante proseguire sulla revisione delle politiche legate alla decarbonizzazione al 2035, introducendo il principio della neutralità tecnologica. Bisogna consentire sia ai costruttori sia ai consumatori di scegliere tra diverse tecnologie a basse emissioni, così da raggiungere gli obiettivi ambientali in modo graduale e sostenibile dal punto di vista sociale e industriale”, ha aggiunto Bonollo.

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mobilità auto piccole neutralità tecnologica decarbonizzazione
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