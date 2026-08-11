Per il presidente dell'Associazione Medica dell'exclave spagnola sono possibili focolai epidemici, perché le persone che sono rimaste in città sono prive di assistenza medica, malgrado il personale si stia impegnando al massimo

Il presidente dell'Associazione Medica di Ceuta, Enrique Roviralta, ha chiesto alla ministra della Salute spagnola, Mónica García, di visitare la città autonoma per constatare di persona la "vera e propria catastrofe sanitaria" in corso.

"Ci viene segnalato che ci sono già casi di diarrea con febbre e che potrebbero verificarsi focolai epidemici, che non colpiranno solo chi ne è affetto", ha dichiarato in un'intervista a "La hora de la 1" su Tve, riportata da Europa Press. Ha aggiunto di aver inviato una lettera alla ministra, chiedendo che venga a visitare la zona.

Secondo Roviralta, "quello che è inaccettabile è la mancanza di protocolli, la mancanza di rinforzi esterni e il fatto che il Ministero della Salute e il Ministero della Difesa non abbiano ancora predisposto un adeguato supporto logistico per affrontare questa vera e propria catastrofe sanitaria".

Dopo l'arrivo in massa di migranti a Ceuta, Roviralta ha dichiarato che coloro che sono ancora presenti sono "persone senza assistenza sanitaria. Non conosciamo il loro stato vaccinale, né se siano in cura per qualche malattia", ha sottolineato, aggiungendo che "se si verificasse un'epidemia di qualsiasi tipo, come tubercolosi, dissenteria, colera, qualsiasi cosa, o anche un semplice focolaio di morbillo, il sistema sanitario attuale verrebbe ulteriormente messo a dura prova".

Tuttavia, dopo aver spiegato che questo sistema è già "molto precario", ha insistito sul fatto che la situazione attuale viene affrontata con l'aiuto di "volontari del Collegio dei Medici". Ci sono "ragazze e donne sdraiate per terra sotto il sole" che ricevono "cure assolutamente da Terzo mondo, che sembrano più medicina di guerra che altro", ha affermato.

In risposta, Roviralta ha sottolineato che "quello che non può accadere è che la volontà dei medici, la vocazione dei medici, la dedizione al servizio professionale siano alla base di questa gestione".