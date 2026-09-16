Mobilità, Cavo (Confcommercio): "Rigenerare tessuto commerciale per città più sostenibili"

"Siamo qui per far sì che venga riconosciuto anche dall'opinione pubblica, dagli stakeholder, che una rigenerazione del nostro tessuto commerciale è il miglior modo per rigenerare tutto il sistema Paese e le nostre città che diventerebbero più vivibili, più sostenibili". Lo ha detto Alessandro Cavo, delegato di Confcommercio per i centri storici e la rigenerazione urbana, partecipando alla nuova edizione di Eco – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, in programma a Roma il 15 e 16 settembre nella Settimana Europea della Mobilità 2026.