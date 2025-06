Mobilità, Grosso (Byd Italia): “Puntiamo ad abbassare di 1 grado la temperatura terrestre”

“La strategia di Byd è quella di far conoscere la potenza di un’azienda legata alla tecnologia, all'innovazione, a 59mila brevetti proprietari, ad un ecosistema sostenibile che permette di accedere all'energia rinnovabile, l'energia conservata e la mobilità sostenibile in giro per il mondo. Il nostro manifesto parla chiaro: abbassare di 1 grado la temperatura terrestre”. Lo ha detto Alessandro Grosso, country manager di Byd Italia, durante l’evento "Muoviamo il futuro: sicurezza, sostenibilità, condivisione" che si è tenuto a Roma. Un incontro promosso da Aniasa, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità.