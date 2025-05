Mobilità, Gualtieri: "Ridurre traffico migliorando trasporto pubblico"

"Per noi la strada maestra è quella della riduzione del traffico attraverso il miglioramento del trasporto pubblico. Una soluzione come quella del green box sarebbe preferibile a quella di una separazione rigida tra categorie di veicoli. Poi ovviamente spetta anche ad altri decisori politici fare certe scelte. Noi avevamo proposto l’utilizzo del sistema Move in, ma ora Regione Lazio sembra non contemplarlo”. Sono le parole del sindaco di Roma, Roberto Guatieri, ospite al convegno “La mobilità urbana tra comportamenti individuali e analisi dei dati. Dibattito con le istituzioni” che si è tenuto presso Palazzo Wedekind.