Moby, parte oggi la stagione della Corsica fra Livorno e Bastia

Con Moby comincia già oggi la stagione delle vacanze in Corsica, permettendo agli appassionati dell’isola di coglierne tutte le sfumature naturalistiche non solo in estate, ma anche prima e dopo, in stagioni amatissime dai turisti. Parte infatti oggi e sarà attiva fino al 19 ottobre la linea fra Livorno e Bastia, la più veloce per arrivare in Corsica, quasi una metropolitana sul mare fra l’Italia continentale e l’isola, che prevede il viaggio con la Moby Orli con andata da Livorno a Bastia alle 8 del mattino e ritorno da Bastia in direzione di Livorno alle 14 di ogni giorno.

Moby Orli, che fa “respirare” la Corsica fin dalla livrea, oltre alle 400 cabine e suites completamente rimesse a nuovo, ha spazi comuni di livello assoluto e standard da nave da crociera, solarium, wi-fi, la possibilità di assistere ai propri programmi preferiti di Sky anche in navigazione, show lounge, aree giochi per bambini e uno shop di bordo che è il più grande e fornito della flotta della Balena Blu. Come sempre una particolare attenzione è posta alla ristorazione – dal ristorante à la carte, al self service, ai bar – sempre attenta a stagionalità, freschezza e leggerezza, una diversificazione dell’offerta gastronomica e una particolare attenzione ai prodotti tipici che verranno proposti nei menù.

E per chi arriva da più lontano torna un servizio graditissimo dai passeggeri, cioè la partenza senza stress grazie alla “Moby Night”, la formula che permette di imbarcarsi la sera precedente alla partenza da Livorno, ottimizzando costi e spostamenti, acquistando la cabina e imbarcandosi dalle 20 alle 23,30 del giorno che precede la partenza alle 8 del mattino. La cabina è a completa disposizione per tutta la durata della traversata e in più la colazione è inclusa. Per le cabine doppie interne od esterne il costo della Moby Night parte da 99 euro, per le quadruple interne od esterne da 119 euro, in entrambi i casi con la prima colazione inclusa. Con Moby la vacanza inizia dal viaggio. E con Moby Night ancora prima di partire.