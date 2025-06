Moda, Leonardo Maria del Vecchio: "Lmdv continuerà a investire, impresa ruolo attivo in futuro sostenibile"

Il presidente di Lmdv Capital ha ricevuto il Premio Made in Italy Sostenibile 2025 conferito dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

Leonardo Maria del Vecchio, Presidente di Lmdv Capital, ha ricevuto il Premio Made in Italy Sostenibile 2025, conferito dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso della VI edizione del Phygital Sustainability Expo – Stati Generali Europei sulla Cultura della Sostenibilità – svoltasi nella cornice millenaria dei Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, a Roma.

"Questo riconoscimento non premia solo me, ma un’intera visione imprenditoriale che crede nella finanza come motore di coesione sociale, innovazione e generazione di valore condiviso. Lmdv Capital continuerà a investire con responsabilità, perché oggi più che mai fare impresa significa assumere un ruolo attivo nella costruzione di un futuro sostenibile", ha commentato Del Vecchio.

Nel suo intervento del Vecchio ha parlato di esempi concreti legati all'attività imprenditoriale in ambito hospitality "Per quello che riguarda la sostenibilità, ad esempio, sulla tavola che prepariamo per i nostri clienti, faccio l’esempio della trattoria milanese che abbiamo reinterpretato con Trattoria del Ciumbia, qualsiasi cosa venga servita ha un legame autentico con il territorio milanese, o più in generale con la Lombardia, è cioè a km 0. Questo è solo un piccolo esempio. Possiamo poi parlare di una sostenibilità che passa attraverso le persone: cerchiamo cioè di applicare un certo equilibrio tra lavoro e vita privata, offrire un sistema di welfare, creare contratti completamente nuovi rispetto a quelli tradizionali nella ristorazione. Sostenibilità vuol anche dire infatti dare un’assicurazione ai dipendenti, avvicinarli a un modello che somiglia di più a quello di una casa, come il modello Luxottica. Ecco, questo è ciò che cerco di applicare nelle mie aziende".

"Pensiamo alla Costiera Amalfitana, alla Puglia, ma anche alla Sardegna, una regione dal potenziale straordinario ancora in parte da valorizzare. È grazie a questi luoghi che l’Italia è conosciuta come il Bel Paese. Tuttavia, spesso manca un’offerta ricettiva all’altezza delle aspettative del pubblico internazionale, in termini di qualità, servizio e visione. Il mio investimento nell’hospitality nasce proprio dal desiderio di contribuire a colmare questo gap, offrendo un’esperienza capace di interpretare e soddisfare pienamente la domanda contemporanea di alto contenuto di esperienza", ha aggiunto del Vecchio.

Il premio, consegnato anche a Renzo Rosso e Marco Bizzarri, celebra ogni anno personalità che si distinguono per aver rafforzato e innovato l’identità industriale italiana con una visione capace di coniugare impatto sociale, responsabilità etica e competitività.