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Monza, il 20 ottobre nuovo appuntamento de 'Il Salotto delle Imprese

Momento di dialogo tra banca di territorio e imprese

Monza, nuovo appuntamento Salotto delle Imprese - (Foto Ufficio stampa)
Monza, nuovo appuntamento Salotto delle Imprese - (Foto Ufficio stampa)
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14 ottobre 2026 | 10.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Martedì 20 ottobre la Filiale di Monza della Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro ospiterà alle 15 un nuovo appuntamento de Il Salotto delle Imprese, il format dedicato al confronto tra mondo bancario e realtà produttive. Al centro dell’incontro - si spiega in una nota - ci sarà il dialogo tra una banca di territorio e le imprese: due interlocutori legati alla stessa comunità e chiamati a comprenderne esigenze, prospettive e opportunità. La conoscenza diretta del tessuto economico locale può favorire un confronto concreto sui bisogni delle aziende e sulle condizioni utili a sostenere investimenti, crescita e sviluppo. Il Salotto delle Imprese vuole creare uno spazio di ascolto e relazione, in cui imprenditori e banca possano condividere esperienze e punti di vista. Un’occasione per valorizzare il ruolo del credito cooperativo accanto alle imprese e approfondire il contributo che una banca radicata nel territorio può offrire alla vita economica della comunità.

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Salotto delle Imprese banca di territorio credito cooperativo
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