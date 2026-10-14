Monza, il 20 ottobre nuovo appuntamento de 'Il Salotto delle Imprese

Martedì 20 ottobre la Filiale di Monza della Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro ospiterà alle 15 un nuovo appuntamento de Il Salotto delle Imprese, il format dedicato al confronto tra mondo bancario e realtà produttive. Al centro dell’incontro - si spiega in una nota - ci sarà il dialogo tra una banca di territorio e le imprese: due interlocutori legati alla stessa comunità e chiamati a comprenderne esigenze, prospettive e opportunità. La conoscenza diretta del tessuto economico locale può favorire un confronto concreto sui bisogni delle aziende e sulle condizioni utili a sostenere investimenti, crescita e sviluppo. Il Salotto delle Imprese vuole creare uno spazio di ascolto e relazione, in cui imprenditori e banca possano condividere esperienze e punti di vista. Un’occasione per valorizzare il ruolo del credito cooperativo accanto alle imprese e approfondire il contributo che una banca radicata nel territorio può offrire alla vita economica della comunità.