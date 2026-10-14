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Cagliari, 13enne abortisce e racconta di essere stata stuprata: arrestato il padre

Le violenze risalirebbero allo scorso autunno, ieri la svolta con l'ordine di custodia cautelare

Cagliari, 13enne abortisce e racconta di essere stata stuprata: arrestato il padre
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14 ottobre 2026 | 09.13
Emanuele Concas
LETTURA: 1 minuti

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno arrestato un uomo residente nell'hinterland cagliaritano ritenuto responsabile di violenza sessuale. L'episodio risalirebbe all'autunno scorso quando una ragazza tredicenne si è presentata in ospedale riferendo di essere stata violentata in circostanze poco chiare.

La ragazza avrebbe quindi abortito. Immediatamente i medici hanno avvisato le forze dell'ordine e la Procura del capoluogo che ha disposto il sequestro e l'esame del Dna sul feto. Ieri la svolta con l'ordine di custodia cautelare per il padre della bambina. 

Sulla vicenda c'è il massimo riserbo dell'Autorità inquirente.

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Tag
aborto stupro violenza sessuale aborto cagliari
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