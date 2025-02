Moschino inaugura pop-up alla Rinascente di Milano

Moschino svela un pop-up dedicato alle collezioni di abbigliamento e accessori donna al quarto piano di Rinascente Milano Piazza Duomo. Lo spazio è caratterizzato da un concept ispirato al design della scenografia della sfilata primavera/estate 2025, con moduli e pareti in legno truciolato e una pavimentazione che ricorda un cielo azzurro ricoperto di nuvole bianche.

Appenderia in ottone con dettagli barocchi e antichi tavoli in legno massiccio vengono utilizzati per esporre in anteprima i look di 'Collezione 02' e i nuovi colori della Tie Me Bag, la prima borsa disegnata dal direttore creativo Adrian Appiolaza, caratterizzata da una lunga cintura che la racchiude.

A partire da giovedì 20 febbraio, lo spazio si anima settimanalmente con 'The Secret Message Lab', un laboratorio creativo dedicato ai clienti che vorranno dilettarsi nella ricerca di slogan very Moschino da comporre su lavagnette metalliche.