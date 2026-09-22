Move&Fly, Asi e Air portano lo sport nell'aeroporto Leonardo Da Vinci

Trasformare il tempo di attesa in tempo di valore, portando lo sport in uno dei luoghi simbolo del viaggio e dell'incontro tra persone e culture. Nasce "Move and Fly", il progetto sviluppato da ASI - Associazioni Sportive e Sociali Italiane - con Aeroporti di Roma. L'intento degli ideatori è quello di puntare punta a stimolare attività all'interno dell'aeroporto Leonardo da Vinci a Fiumicino, attraverso due micro aree - una fitness ed una dedicata al minigolf - allestite nei terminal T1 e T3 dell'aeroporto, che permetteranno ai passeggeri di trasformare l'attesa in un momento di svago e benessere. Postazioni sportive che offriranno ai più giovani un'alternativa dinamica durante le attese, favorendo l'interazione con i coetanei in un ambiente fortemente multiculturale.