Musolino (AdSP): "Civitavecchia, secondo porto croceristico in Europa e tra i primi sei al mondo"

“Dopo aver superato la soglia dei 3 milioni di turisti in transito nel porto di Civitavecchia, l’anno scorso, traguardo mai raggiunto da nessun porto in Italia, oggi celebriamo il risultato di 3.459.000, straordinario non solo su base nazionale, ma europeo e mondiale, visto che siamo secondi solo a Barcellona, e contiamo di superarla in un paio d’anni, posizionandoci ormai tra i primi sei porti crocieristici al mondo”. Ha detto Pino Musolino, Commissario Straordinario dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, durante la conferenza stampa per illustrare i dati delle crociere del 2024 e le prospettive di sviluppo del traffico crocieristico, presso la Sala Comitato dell’AdSP a Civitavecchia.