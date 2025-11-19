circle x black
Musumeci: "Sulla legislazione per lo spazio e la dimensione subacquea Italia sarà riferimento"

Nello Musumeci (Fotogramma)

19 novembre 2025 | 14.12
Redazione Adnkronos
“Saremo l’unico Stato membro che si sarà dato una legge tanto per lo spazio quanto per la dimensione subacquea”. Così il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, intervenendo al Forum Space&Blue in corso oggi a Palazzo Piacentini a Roma. “Poiché l’Ue ancora non è avanti sulla regolamentazione dello spazio e della dimensione subacquea, inesorabilmente le nostre normative diventeranno il primo riferimento per la Commissione Europea. L’Italia qui arriva per prima in Europa”, ha concluso il ministro.

