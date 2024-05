Mutui casa, ad aprile in calo tasso al 3,67%

Le ultime rilevazioni dell'Abi, l'Associazione Bancaria Italiana, nel report di maggio. In diminuzione anche i tassi di mercato ma in lieve rialzo il tasso medio dei depositi, quello in conto corrente è salito allo 0,59%.

Ad aprile il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è diminuito al 3,67%, rispetto al 3,79% di marzo 2024 e rispetto al 4,42% di dicembre 2023; il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è il 5,32% (5,26% a marzo 2024 e 5,45% a dicembre 2023); il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è stabile al 4,80%. E' quanto riporta l'Abi nel rapporto mensile di maggio.

Inoltre, l'associazione delle banche italiane segnala un lieve rialzo del tasso medio dei depositi, in particolare ad aprile il tasso medio sul totale dei depositi (certificati di deposito, depositi a risparmio e conti correnti), è stato l’1,05% (1,04% nel mese precedente, 0,32% a giugno 2022) e il tasso sui soli depositi in conto corrente è salito allo 0,59% (0,57% nel mese precedente).

Quanto ai tassi di mercato Abi rileva una diminuzione sia rispetto ai precedenti valori massimi sia rispetto ai tassi Bce. In particolare, nei primi 15 giorni di maggio, il tasso sui Btp è stato in media del 3,82%, in diminuzione di 117 punti rispetto al massimo registrato a ottobre 2023. Il tasso Irs a 10 anni (molto usato nei mutui) è stato in media del 2,77%, in diminuzione di 75 punti rispetto al massimo registrato a ottobre 2023. Il tasso sui Bot a sei mesi è stato in media del 3,66%, in diminuzione di 39 punti rispetto al massimo registrato a ottobre 2023. Il tasso Euribor a 3 mesi è stato in media del 3,82%, in calo di 18 punti rispetto al massimo registrato a ottobre 2023.