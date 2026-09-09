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Nautica, Anastassov (Ferretti): "Le persone del Gruppo hanno passione per i nostri marchi"

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09 settembre 2026 | 13.19
Redazione Adnkronos
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"Sono fermamente convinto che disponiamo di sette marchi unici che ci distinguono da tutti gli altri. Non è qualcosa che abbiamo creato noi, è qualcosa che abbiamo ereditato. Le nostre persone hanno passione per il settore, passione per i marchi. E la passione è qualcosa che non si può fingere. Nella vita si può imparare qualsiasi cosa. Si possono frequentare le migliori università del mondo, ma c'è una cosa che non si può imparare né simulare: la passione. Abbiamo passione per i nostri clienti e passione per l'innovazione. È questo che continuerà a distinguere il Gruppo Ferretti e i suoi marchi da tutti gli altri". Sono le parole di Stassi Anastassov, Global Chief Executive Officer, Ferretti Group, alla conferenza stampa organizzata in occasione del primo giorno di lavori del Cannes Yachting Festival 2026, la manifestazione che apre la stagione dei saloni del Mediterraneo.

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