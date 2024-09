Nautica, domani al via 64mo Salone di Genova

Da domani al 24 settembre l’industria nautica da diporto torna al centro dell’attenzione mondiale con il Salone Nautico Internazionale di Genova, giunto alla 64ma edizione che vedrà la partecipazione del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, alla tradizionale cerimonia dell’alzabandiera presso la Terrazza del Padiglione Blu. Alle 11,30 il Convegno Inaugurale “Politiche del mare. Le nuove rotte per la competitività dell’Italia, le prospettive dell’industria nautica”, presieduto dal Vice Presidente del Consiglio, Matteo Salvini, e organizzato da Confindustria Nautica. Dopo i saluti di Marco Bucci, Sindaco di Genova, dell’Ammiraglio Nicola Carlone, Comandante Generale delle Capitanerie di Porto, dell’Ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, Sotto Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, di Alessandro Piana, Presidente facente funzioni Regione Liguria e di Saverio Cecchi, Presidente Confindustria Nautica i temi del dibattito saranno introdotti da Andrea Razeto, Presidente I Saloni Nautici, Piero Formenti, AD Zar Formenti, Alberto Galassi, AD Gruppo Ferretti, e Massimo Perotti, Presidente e AD Sanlorenzo Yacht.

Moderati da Antonio Macaluso, editorialista del Corriere della Sera, prenderanno parte al confronto Mario Zanetti, Delegato del Presidente di Confindustria per l’Economia del Mare, Matteo Zoppas, Presidente Agenzia ICE, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy attraverso un video messaggio e lo stesso Matteo Salvini.

Durante la cerimonia inaugurale del Salone Nautico, saranno celebrati i trionfi olimpici della velista della Guardia di Finanza Marta Magetti, medaglia d’oro nell’iQFOiL, e Francesco Bocciardo, medaglia d’oro nei 200 metri stile libero categoria S5, due stelle dello sport italiano che hanno illuminato Parigi 2024.

Presso lo stesso Padiglione Blu, prenderà il via nel pomeriggio il palinsesto di eventi istituzionali e workshop Forum24, patrocinato dalla Commissione Europea. Primo degli appuntamenti, alle ore 14:30, presso la Sala Forum, “Boating Economic Forecast”, la presentazione dei dati di andamento dell’industria nautica, raccolti nella pubblicazione Nautica in Cifre - LOG, Annuario statistico realizzato dall’Ufficio Studi di Confindustria Nautica in collaborazione con Fondazione Edison, con il patrocino Ministero Infrastrutture e Trasporti. L’ analisi, mette a disposizione di imprese, operatori e istituzioni il quadro economico ufficiale e aggiornato dell’industria nautica da diporto puntuale. Il rapporto statistico sarà presentato da Stefano Pagani Isnardi, Direttore Ufficio Studi Confindustria Nautica e da Marco Fortis, Vice Presidente e Direttore di Fondazione Edison - Università Cattolica.

Sempre in Sala Forum, alle 15,45, si terrà il Convegno “Nautica, Fisco e Dogane”, il tradizionale incontro per fare il punto sulla normativa fiscale, doganale e di settore, a cura di Confindustria Nautica, dove interverranno Maurizio Balducci, Vice Presidente di Confindustria Nautica, Claudio Oliviero, Direttore Ufficio della direzione dogane dell’Agenzia delle Dogane &Monopoli, Sara Armella, di Armella & Associati, Ezio Vannucci, di Moores & Rowland Partner e Carolina Villa, Vicepresidente Assagenti. A moderare l’incontro sarà Roberto Neglia, Responsabile rapporti istituzionali Confindustria Nautica.

Il calendario degli eventi della prima giornata di manifestazione vede anche alle 14 all’Eberhard & Co. Theatre l’appuntamento dedicato all’America’s Cup. A seguire, alle 15, la Conferenza stampa del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera dal titolo: “E…state in sicurezza: i numeri del 2024” che presenterà i dati relativi alle attività svolte nella stagione estiva. La prima giornata del 64° Salone Nautico Internazionale di Genova terminerà alle 19 con il nuovo format “Bitta64”, rassegna di eventi culturali ospitata presso la Vip Lounge nel Padiglione Blu. Aprirà la rassegna Giovanni Grasso, giornalista, scrittore e autore televisivo e teatrale, dal 2015 Consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica, che presenterà il suo quarto romanzo “L’amore non lo vede nessuno” edito da Rizzoli.