Si è svolta in Liguria, a Santa Margherita Ligure e Rapallo, la convention Satec 2025. Un momento di incontro per le aziende associate a Confindustria Nautica e un’occasione di confronto per gli imprenditori e gli operatori del settore, le istituzioni e la stampa. Durante la due giorni di incontri si è svolta anche l’elezione di Piero Formenti a nuovo presidente di Confindustria Nautica con il 94,4% di consensi.