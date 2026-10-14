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Nominato nuovo Cda di Gre Spa, Marzo Lazzarini presidente

Marzo Lazzarini - (Ufficio stammpa)
Marzo Lazzarini - (Ufficio stammpa)
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14 ottobre 2026 | 10.04
Redazione Adnkronos
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Si è svolta venerdì 9 ottobre l’assemblea sociale di Gre Spa, società detentrice dei marchi Trony, Mini Trony e Sinergy che ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Marco Lazzarini, presidente di Co.Pre Soc. Coop. Arl, è il nuovo presidente del gruppo. Ivo Amorino, presidente di Dml Spa, è stato riconfermato vicepresidente. Francesco Fanni, amministratore delegato di Jumbo Spa, fa il suo ingresso in Cda come consigliere di amministrazione, affiancando Giacomo Benedettini, amministratore delegato di Eurocom Spa; Sebastiano Falco, presidente di Falco Spa.; Domenico Mammola, amministratore delegato di Dical Srl; Furio Vari Bellanti, presidente di Bellanti Spa. Lo si legge in una nota.

Nel commentare la nomina, il presidente Marco Lazzarini ha dichiarato: “Ringrazio i soci per la fiducia accordata a me e all’intero Consiglio di amministrazione, un riconoscimento che ci carica di responsabilità. Affrontiamo un mercato altamente competitivo e in continua evoluzione, e lo faremo con determinazione, valorizzando il ruolo della sede centrale e la compattezza della nostra compagine aziendale. Il nostro impegno sarà orientato a obiettivi ambiziosi e sostenibili, per rafforzare la posizione del Gruppo e promuovere uno sviluppo responsabile e innovativo, in continuità con il percorso di crescita intrapreso.”

“Il Consiglio di amministrazione e tutta Gre Spa desiderano esprimere un sentito ringraziamento al presidente uscente Salvatore Fanni, che ha guidato il gruppo con visione, equilibrio e dedizione, e la cui figura è stata centrale nel percorso di crescita e di consolidamento degli ultimi anni”, si legge nel comunicato.

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Gre Spa Trony Mini Trony Sinergy Consiglio di amministrazione Mercato competitivo
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