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Arriva il nuovo Btp Italia Sì con l'obiettivo di tutelare i risparmiatori dall'inflazione

Emissione dal 15 al 19 giugno con durata 5 anni e premio extra finale

Banconote - Fotogramma/Ipa
Banconote - Fotogramma/Ipa
20 maggio 2026 | 16.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un nuovo titolo di Stato, orientato ai piccoli risparmiatori, con l'obiettivo di tutelarli dall'inflazione nazionale. E' il Btp Italia Sì, il nuovo Titolo di Stato indicizzato all'inflazione nazionale, che sarà riservato esclusivamente al mercato retail.

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L'emissione

Sarà collocato, come per altre emissioni retail, nell’arco dell’intera settimana, da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno 2026 alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Il ministero dell'Economia spiega che il nuovo titolo avrà durata 5 anni e riconoscerà cedole semestrali legate al tasso di inflazione nazionale del periodo. Per sapere il tasso fisso minimo garantito bisognerà aspettare il 12 giugno prossimo, ma il dato finale potrà essere rivisto, ma solo al rialzo, alla chiusura del collocamento, in base alle condizioni di mercato. E' previsto, inoltre, un premio finale extra dello 0,6% del capitale investito per coloro che avranno acquistato il Btp Italia Sì nei giorni di emissione e lo avranno detenuto sino a scadenza.

L'importo minimo delle cedole

Le cedole semestrali, spiega il Mef, saranno determinate con un meccanismo semplificato, basato su due sole componenti: tasso fisso, garantito anche in caso di deflazione, più tasso di inflazione nazionale rilevato dall'Istat nel semestre di riferimento. L'importo delle cedole sarà, quindi, calcolato applicando la somma dei due tassi al capitale nominale inizialmente investito. L'investimento potrà partire da un minimo di 1.000 euro, avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto. Il titolo viene acquistato alla pari e senza commissioni durante i giorni di collocamento, fermi restando i costi di gestione del conto titoli o del trading online richiesti e concordati con la propria banca laddove presenti. Confermata la tassazione agevolata per tutti i Titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio finale extra, l’esenzione dalle imposte di successione, nonché l’esclusione dal calcolo Isee fino a 50.000 euro complessivamente investiti in titoli di Stato.

Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma Mot (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) tramite due banche dealer, Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. e due banche co-dealer, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banco Bpm S.p.A.

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