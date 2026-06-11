Olimpia Splendid, fatturato +9% a 123,3 mln nel 2025

Il bilancio di esercizio, approvato dall’assemblea dei soci, descrive un anno di crescita significativa per il gruppo industriale bresciano, specializzato nella produzione di tecnologie per la climatizzazione domestica. Nel 2025 Olimpia Splendid ha registrato un incremento del fatturato (123,3 milioni di euro) e un deciso miglioramento della redditività, con un Ebitda pari a 16,1 milioni di euro. In forte evoluzione anche la Posizione Finanziaria Netta, positiva per 3,9 milioni di euro, a conferma della solidità raggiunta. Risultati sostenuti da un percorso costante di innovazione su prodotti e processi e dal continuo sviluppo del mercato estero, che nel 2025 ha rappresentato il 49% del fatturato.

“ll 2025 è stato un anno che ha richiesto chiarezza, disciplina e resilienza. Un contesto macroeconomico complesso, dinamiche di mercato in evoluzione e un quadro normativo in trasformazione hanno continuato a mettere alla prova il settore Hvac e il ritmo della transizione energetica” commenta Roberto Saccone, presidente di Olimpia Splendid. “In questo scenario, abbiamo confermato la solidità del nostro percorso, continuando a investire con convinzione nel nostro business. La decisione di riacquisire il 30% delle quote detenute dal fondo Alto Partners SGR rappresenta un segnale concreto della nostra fiducia nelle prospettive future dell’azienda e del mercato. Prosegue inoltre il nostro impegno nell’integrare la sostenibilità lungo tutta la catena del valore, dalla progettazione dei prodotti alle operazioni, fino alla relazione con le persone e le comunità.”

L’ultimo bilancio di Olimpia Splendid parla infatti di un 2025 positivo anche sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale. Sebbene le emissioni assolute abbiano registrato una lieve crescita rispetto ai 12 mesi precedenti, per effetto di dinamiche operative legate all’energia, l’intensità energetica è migliorata, evidenziando una maggiore efficienza per unità di prodotto. Un segnale di resilienza che dimostra la capacità di disaccoppiare la crescita dall’impatto ambientale, in linea con il percorso verso la neutralità climatica, avviato nel 2019 e con obiettivo 2040.

Tra le iniziative più importanti dell’anno, il lancio del programma “Talento Futuro”, parte integrante del welfare aziendale, con cui Olimpia Splendid accompagna i figli dei collaboratori nel percorso universitario, offrendo un rimborso delle spese legato a risultati accademici e impegno nello studio. Un progetto che promuove formazione, pari opportunità e contribuisce a generare crescita per le persone, le famiglie e il territorio. “Olimpia Splendid si sviluppa e prospera grazie alle persone” spiega Marco Saccone, Amministratore Delegato di Olimpia Splendid. “Sostenendo la formazione di chi lavora in azienda e dei loro figli, investiamo nella nostra competitività, rafforziamo il legame con il territorio e trasmettiamo un messaggio concreto di fiducia alle nuove generazioni.”