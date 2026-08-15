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Ucraina, Europa al lavoro per negoziati: il piano di Gran Bretagna, Francia e Germania

Cresca la diffidenza verso il ruolo che può svolgere il presidente americano Donald Trump

Emmanuel Macron - Afp
Emmanuel Macron - Afp
16 agosto 2026 | 00.02
Melissa Bertolotti
LETTURA: 2 minuti

La Francia, la Germania e la Gran Bretagna stanno lavorando a un nuovo formato per i futuri negoziati sull'Ucraina. Lo scrive il New York Times citando cinque funzionari europei a condizione di anonimato. Il giornale mette in luce come cresca la diffidenza verso il ruolo che può svolgere il presidente americano Donald Trump, ma senza nascondere che la Russia ha mostrato scarso interesse in un ruolo dell'Europa nei colloqui. I diplomatici europei, quindi, stanno lavorando a un formato per i negoziati, guidato da Francia, Germania e Gran Bretagna, che tutelerebbe gli interessi europei.

Secondo due alti diplomatici europei e un alto funzionario europeo che segue da vicino l'iniziativa, Francia e Germania stanno assumendo un ruolo guida nello sviluppo della posizione europea. La Gran Bretagna, che ha un nuovo primo ministro, è più titubante, in parte perché teme di mettere alla prova i suoi rapporti con Trump, hanno affermato i diplomatici.

Tre funzionari europei hanno riferito che Gran Bretagna, Francia e Germania ritengono di dover svolgere un ruolo centrale nei negoziati a sostegno dell'Ucraina. I tre Paesi, noti come "E3", costituiscono il nucleo della "coalizione dei volenterosi" che sostiene l'Ucraina e hanno elaborato diverse opzioni per garantire al Paese, in seguito a un accordo, le proprie misure di sicurezza e militari.

Secondo i funzionari, è necessario consultare anche la Polonia, l'Italia e i paesi nordici, tenendo informata e successivamente coinvolta l'Unione europea, poiché alcuni paesi più piccoli, in particolare quelli confinanti con la Russia e l'Ucraina, come gli Stati baltici e l'Ungheria, non si fidano completamente della Germania e della Francia per quanto riguarda la rappresentanza dei loro interessi.

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