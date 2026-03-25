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Opas Poste-Tim, Farina: "C'è visione strategica, costruisce un vero e proprio polo integrato'

L'ex presidente all'Adnkronos: "Non è semplicemente un'operazione industriale, vengono unite infrastrutture, servizi e competenze. Integrazione può dar vita a un operatore affidabile e altamente innovativo che può ridurre i divari territoriali"

Maria Bianca Farina, ex presidente di Poste Italiane, oggi presidente di Fondazione Ania (Foto Ania.it)
Maria Bianca Farina, ex presidente di Poste Italiane, oggi presidente di Fondazione Ania (Foto Ania.it)
25 marzo 2026 | 18.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'operazione lanciata da Poste Italiane su Tim "rappresenta una scelta di visione strategica per il Paese" e non è "semplicemente un'operazione industriale, ma si tratta della costruzione di un vero e proprio polo nazionale integrato, capace di unire infrastrutture, servizi e competenze in una logica moderna e orientata al futuro". Lo dice, all'Adnkronos, l'ex presidente di Poste, Maria Bianca Farina, nel commentare l'Opas annunciata nei giorni scorsi. Si tratta, indica ancora, di "un percorso che non nasce oggi, ma che è stato avviato circa un anno fa con un primo investimento di Poste nel capitale di Tim". In questo periodo l'operatore di telecomunicazioni "ha potuto già beneficiare di un supporto solido e coerente e la performance del titolo nell’ultimo anno è stata straordinaria, superiore al 100%, segnando uno dei risultati più significativi degli ultimi anni", ricorda.

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Un operatore affidabile e altamente innovativo - Secondo Farina, oggi presidente di Fondazione Ania, "l’integrazione tra Poste e Tim può dar vita a un soggetto unico per scala, capacità e visione. Ne deriverebbe un operatore nazionale affidabile e altamente innovativo in grado di portare servizi evoluti direttamente a 'casa' dei cittadini, riducendo i divari territoriali e rafforzando l’accesso universale al digitale". E' quanto afferma, all'Adnkronos, l'ex presidente di Poste, Maria Bianca Farina, nel commentare l'Opas annunciata nei giorni scorsi da parte dell'azienda sull'operatore Tlc.

"Un intervento che si pone in linea con la storia di Poste - aggiunge Farina, oggi presidente di Fondazione Ania - che da sempre accompagna persone ed imprese nella loro quotidianità supportandole con servizi in continua evoluzione e di indubbio valore".

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Opas Poste Tim integrazione servizi competenze innovazione
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