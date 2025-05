PA, Aubry (Inps): “Con campagna anti frode contrastiamo il fenomeno”

“A seguito delle numerose segnalazioni che ci arrivano dagli utenti che ricevano una serie di sms e e-mail, che utilizzano in maniera impropria il logo dell’Inps, abbiamo deciso di diffondere una serie di informazioni su come prevenire eventuali truffe. Per questo abbiamo lanciato una campagna che utilizza strumenti nuovi e tradizionali che permette di contrastare il fenomeno”. Così la Responsabile del Team Reputation, Brand Identity e Crisis Management dell’Inps, Giulia Aubry, all’evento dal titolo “Inps presidio della legalità: contrasto a phishing e smishing. Campagne, strategie e strumenti di prevenzione”, tenutosi nell’ambito del ForumPA 2025 a Roma.