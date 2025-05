PA, De felice (Inps): “Siamo al servizio utenti per pubblica amministrazione pro attiva”

“Quest’anno, come Inps, abbiamo partecipato in maniera importante al forum PA. Abbiamo uno stand per dare consulenza ed abbiamo organizzato tre eventi: due nel nostro stand, tra cui quello sulle attività anti truffe e anti frode, e quello sull’attività che noi facciamo per la genitorialità. Nella sala grande, invece, faremo un evento per spiegare come l’Inps vuole interpretare il suo ruolo al servizio degli utenti in una logica di pubblica amministrazione pro attiva che interviene su temi di interesse sociale”. Così il direttore della comunicazione di INPS, Diego De Felice, all’evento dal titolo “Inps presidio della legalità: contrasto a phishing e smishing. Campagne, strategie e strumenti di prevenzione”, tenutosi nell’ambito del ForumPA 2025 a Roma.