Philip Morris Italia, Daniela Della Monica nuova head of smoke-free products category

Philip Morris Italia ha annunciato la nomina di Daniela Della Monica al ruolo di head of smoke-free products category. Guiderà le attività di marketing relative alla categoria dei prodotti senza fumo al posto di Gianluca Iannelli, promosso al ruolo di global head multicategory brand strategy di Philip Morris International. Daniela Della Monica vanta una esperienza ventennale in ambito commerciale e strategico nei settori dei beni di consumo, farmaceutico e dei dispositivi medici. Ha ricoperto ruoli di leadership a livello locale, regionale e globale, ottenendo risultati significativi in contesti complessi e altamente competitivi. Sino al mese di giugno 2025 ha ricoperto il ruolo di vice president ethicon Emea presso Johnson & Johnson MedTech. In precedenza, ha lavorato in Novartis come head of global pharma strategy e come responsabile della divisione immunology, hepatology & dermatology in Italia. La sua carriera include, inoltre, ruoli di rilievo in Allergan, Bristol-Myers Squibb e Procter & Gamble.

“Sono felice di entrare a far parte di Philip Morris Italia in un momento così cruciale per il settore. Credo fortemente in un futuro senza fumo e sono entusiasta di poter contribuire alla concreta realizzazione di questa visione. L’innovazione e l’ascolto dei consumatori saranno le leve fondamentali per guidare questo cambiamento”, ha dichiarato Daniela Della Monica.

Gianluca Iannelli è stato nominato global head multi-category brand strategy. Si unirà al team globale di Philip Morris International a Losanna a partire dal 1° settembre 2025. Nel suo nuovo ruolo si occuperà della definizione di strategie di marketing 'multi-categoria' relative ai prodotti senza fumo a livello globale, garantendo al contempo che l’approccio del Gruppo alla costruzione dei vari brand sia coerente in tutte le attività, dall’ideazione fino alla loro esecuzione nei diversi Paesi. Il percorso di Gianluca Iannelli in Philip Morris è iniziato nel 2020 come head of marketing & digital di Philip Morris Italia. Dopo 3 anni di permanenza nel ruolo, ha assunto la responsabilità di head of smoke-free products category, guidando con successo l'espansione delle diverse categorie di prodotto in tutta Italia. Durante il suo mandato, Iqos è divenuto il brand di riferimento nei prodotti a tabacco riscaldato . Inoltre, Iannelli ha guidato il passaggio alla strategia multicategoria con il lancio dei brand Veev, nella categoria delle sigarette elettroniche, e Zyn, nella categoria dei sacchetti di nicotina.