Pierpaolo Piccioli è il nuovo direttore creativo di Balenciaga

Prima collezione a ottobre per lo stilista romano, ex Valentino: "Aggiungerò mia visione e storia"

Pierpaolo Piccioli è stato nominato nuovo direttore creativo di Balenciaga. Lo stilista romano, ex Valentino, entrerà in carica il 10 luglio prossimo e prenderà il posto di Demna, chiamato al timone creativo di Gucci. “Designer affermato e rispettato, maestro dell’alta moda - si legge in una nota del gruppo Kering - Pierpaolo Piccioli porterà la sua visione creativa unica e la sua vasta esperienza in Balenciaga, consolidando i punti di forza e i successi raggiunti dal marchio nell’ultimo decennio, sotto la direzione creativa di Demna, in continuità con l’eredità di Cristóbal Balenciaga e della storica maison parigina”.

La prima collezione Balenciaga sotto la direzione creativa di Pierpaolo Piccioli sarà presentata il prossimo ottobre. “Non potrei essere più felice di dare il benvenuto a Pierpaolo nel Gruppo - afferma Francesca Bellettini, Kering Deputy ceo e responsabile dello Sviluppo dei Marchi -. È uno dei designer più talentuosi e apprezzati del nostro tempo. La sua genialità nell’alta moda, insieme alla sua straordinaria vena creativa e alla passione per il savoir-faire, lo rendono la scelta ideale per la maison. Desidero ringraziare sinceramente Demna per la visione forte e distintiva che ha portato in Balenciaga negli ultimi dieci anni, definendo l’identità contemporanea del marchio. Sono convinta che Pierpaolo e Gianfranco guideranno Balenciaga perfettamente in questo nuovo, importante capitolo della straordinaria storia del marchio”.

Aggiunge Gianfranco Gianangeli, ceo di Balenciaga: “Sono entusiasta di iniziare questa nuova era in Balenciaga con Pierpaolo. La sua visione creativa sarà dirompente, e ben interpreterà l’eredità di Cristóbal Balenciaga, valorizzando la creatività audace, il ricco patrimonio e la cultura distintiva della Maison. Con l’esperienza dei nostri team e l’energia creativa che storicamente anima Balenciaga, guardo con entusiasmo a ciò che costruiremo insieme”.

Entusiasta Pierpaolo Piccioli: “Balenciaga - osserva - è quello che è oggi grazie al percorso di tutte le persone che l'hanno resa ciò che è ora. In tutte le sue fasi di costante evoluzione e cambiamento, la maison non ha mai perso traccia dei suoi valori estetici. Quello che sto ricevendo oggi è un marchio pieno di possibilità e incredibilmente affascinante. Sento innanzitutto di dover ringraziare Demna, ho sempre ammirato il suo talento e la sua visione, non avrei potuto chiedere un migliore passaggio del testimone”. E conclude: “Quello che è stato, consegna a me l’occasione di aggiungere la mia versione, la mia storia: il mio capitolo della maison Balenciaga. Sono grato per la fiducia che François-Henri, Francesca e Gianfranco hanno riposto in me. Abbiamo trovato da subito senza sforzo una connessione tra noi, e questo credo che sia il modo migliore per iniziare un nuovo progetto”.