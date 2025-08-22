La giudice federale della corte distrettuale della Florida del sud Kathleen Williams ha ordinato la chiusura entro 60 giorni di 'Alligator Alcatraz', la struttura detentiva messa in piedi in pochi giorni lo scorso giugno dall'Amministrazione di Donald Trump dove si trovano ora 700 migranti detenuti in condizioni giudicate dai critici gravissime.

Nel frattempo, fino alla chiusura, non potranno essere trasferiti altri detenuti, ha stabilito Williams in una ordinanza di 82 pagine, in risposta alla querela presentata da gruppi ambientalisti e dalla tribù Miccosukee, come scrive il Miami Herald. Lo Stato dovrà rimuovere tutte le strutture usate per allestire il campo entro le prossime nove settimane. Williams auspica che il proseguimento del trasferimento dei detenuti da Alligator Alcatraz avvenga "in una maniera sicura, umana e responsabile".

La struttura, ha sancito, provoca danni gravi e irreparabili al fragile ecosistema delle paludi e per questo negli anni Sessanta era stato bloccato un piano per la costruzione di un aeroporto. La giudice aveva già decretato due settimane fa lo stop a una espansione del campo.