circle x black
Cerca nel sito
 

Pipeline and Gas Expo 2026: Araiz (Denso Gmbh), 'presentiamo nuovo Denso MB60, innovativo mesh-backed tape'

09 febbraio 2026 | 09.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Denso GmbH produce da oltre un secolo soluzioni leader per la prevenzione della corrosione su pipeline e alla fiera del 2026 abbiamo presentato il nuovo Denso MB60, innovativo mesh-backed tape, accanto ai nostri prodotti già affermati nel settore. Il mercato affronta sfide crescenti con richieste tecniche sempre più elevate, in particolare temperature operative e di applicazione ad alta resistenza. Stiamo sviluppando soluzioni mirate per rispondere a queste esigenze". A dirlo è Christian Araiz, Area Sales Manager di Denso Gmbh, in occasione della quarta edizione di Pipeline and Gas Expo, organizzata da Mediapoint and Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo dal 4 al 6 febbraio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza