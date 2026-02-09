circle x black
Pipeline & Gas Expo 2026: novità ed eccellenze per le infrastrutture energetiche in mostra a Piacenza 

09 febbraio 2026 | 11.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna alla fiera di Piacenza Pipeline & Gas Expo, la mostra convegno - alla sua quarta edizione - interamente dedicata alle infrastrutture energetiche del Mid-Stream, ossia alle tecnologie e ai servizi per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di gasdotti, oleodotti, metanodotti, reti distributive (anche idriche) e sistemi di stoccaggio energetico. Organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nel Padiglione 1 di Piacenza Expo fino al 6 febbraio, la tre giorni vede una partecipazione in crescita: oltre 90 espositori, di cui 14 internazionali, su circa 6.000 mq di superficie. La kermesse piacentina si conferma così l'unico appuntamento fieristico in Europa focalizzato in modo esclusivo sulle pipeline e sulle reti di trasporto e distribuzione dell'energia e si configura come una preziosa occasione di confronto con l'obiettivo di contribuire alla sicurezza energetica del Paese, alla competitività delle imprese e alla stabilità dei costi per famiglie e sistema produttivo. 

