circle x black
Cerca nel sito
 

Pipeline & Gas Expo 2026: Sacchetti (Gentili Technology) '4×4 innovativo e autonomo per la manutenzione off-road'

07 febbraio 2026 | 09.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il nostro cliente, con cui lavoriamo da circa tre anni, ha scelto un mezzo innovativo per operare fuori strada e gestire la manutenzione di tutto il proprio parco veicoli. Si tratta di un 4×4 capace di arrivare nei cantieri più complessi, completamente indipendente grazie ad una centralina oleodinamica che gestisce aria, olio e corrente. Il mezzo ha un'estensione di portata fino a 35 q, con cellula e allestimento al 100% in alluminio, riciclabile e sostenibile. All'interno troviamo tutte le attrezzature necessarie per lavorare in autonomia totale. È un esempio di innovazione, efficienza e attenzione all'ambiente." Sono le dichiarazioni di Franco Sacchetti, Responsabile commerciale Gentili Technology, alla quarta edizione di Pipeline & Gas Expo, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo dal 4 al 6 febbraio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza