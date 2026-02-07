circle x black
Pipeline & Gas Expo 2026:  Vittone (Ravetti) 'Innovazione e attenzione all'ambiente chiave del nostro futuro'

07 febbraio 2026 | 09.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo portato attrezzature per la manutenzione di condotte acqua, gas e teleriscaldamento, garantendo servizio continuo e flusso stabile. I nostri prodotti coprono diametri da mezzo pollice fino a 600, con pressioni fino a 24 bar, in acciaio, ghisa e polietilene. Sicurezza dell'operatore e sostenibilità sono al centro del nostro approccio, riducendo le dispersioni ambientali. Ci stiamo inoltre preparando alle sfide del digitale per migliorare efficienza e controllo. Innovazione e attenzione all'ambiente sono la chiave del nostro futuro." Sono le parole di Roberto Vittone, responsabile commerciale Italia di Ravetti all'edizione 2026 di Pipeline & Gas Expo, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo dal 4 al 6 febbraio.

