Pmi: Schlein (Pd), 'Energia, investimenti e salari: così rilanciamo la competitività'

"Il costo dell'energia va ridotto scollegandolo dal prezzo del gas e accelerando gli investimenti nelle rinnovabili. Servono più investimenti europei e strumenti che indirizzino il risparmio degli italiani verso l'innovazione delle Pmi. Per sostenere la crescita bisogna aumentare i salari, rafforzare la contrattazione e ridurre la precarietà del lavoro". Ha detto Elly Schlein, segretaria Nazionale del Partito Democratico, intervenuta al Forum nazionale di Federmanager a Roma, in occasione del quale è stato presentato il "Manifesto 2026": la managerialità è l'infrastruttura strategica per sbloccare il potenziale delle Pmi e difendere la sovranità industriale.