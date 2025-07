Porti, a Nettuno arriva Moorsimply per ormeggiare con semplicità e in sicurezza

Il 12 luglio dalle 17.30 al porto di Nettuno verrà presentato Moorsimply, un dispositivo di assistenza all'ormeggio che, in versione automatica o versione manuale, consente di effettuare l'ormeggio autonomo in modo facile, immediato e sicuro. L’evento si svolgerà nella serata di sabato con musica dal vivo e cocktail nella cornice del porto di Nettuno dove verranno illustrate le caratteristiche dell’innovativo dispositivo, rigorosamente Made in Italy. Anche Poste Italiane sarà presente con una cartolina postale dedicata all'evento ed annullo filatelico per i collezionisti.

"La partnership con la Marina di Nettuno - commenta Enrico Scozzari, ceo di MoorSimply - conferma la bontà dell’idea che, orgogliosamente made in Italy, offre un valido aiuto al diportista per ormeggiare con semplicità ed in sicurezza, senza dover attendere l’assistenza da parte degli ormeggiatori". Assicurazioni Generali, la più importante compagnia Italiana di assicurazioni, sarà presente all’evento, avendo ritenuto che MoorSimply riduce i rischi di collisioni e di danni a persone e cose durante le fasi di ormeggio, e offre uno sconto del 10% sulla polizza corpi ai possessori del dispositivo. "Il comfort anche nelle fasi di ormeggio - commenta il velista Marco Rossato - oggi facilitate da MoorSimply che risulta adatto sia alle persone con ridotta capacità motoria, come lo sono io da paraplegico, ma anche in età avanzata (e sempre più alta) dei diportisti. Quindi grazie a MoorSimply per aver ideato un sistema che risulta un aiuto a tutti, allo stesso modo".

MoorSimply ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra i quali il premio come 1° classificato al Blu Ambassador Awards 2024 della Blu ePlanet Economy, nella categoria mobilità sostenibile. MoorSimply, divenuto partner tecnico di Assonat per lo studio di sistemi innovativi ed inclusivi per le infrastrutture portuali italiane. E' quindi un sistema utile per il diportista, ma può rappresentare un valido supporto della marina anche per la gestione dei posti barca.